Трагедия в Октябрьском районе: из-за обогревателя начался пожар и погибла семья

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Ночью с 14 на 15 октября на Гомельщине в огне погибли люди, проинформировали в пресс-службе областного УМЧС.

Трагедия произошла в агрогородке Красная Слобода, что находится в Октябрьском районе. Около полуночи, примерно в 22.35 часов, в МЧС позвонили очевидцы. Сообщалось, что горит дом, в котором проживают люди.

– К моменту прибытия спасателей жилое строение было объято пламенем, кровля дома полыхала открытым огнем. Пожарные зашли в горящее здание и обнаружили в одной из комнат бездыханных сельчан, мужчину и женщину, спасти их не удалось, – пояснили в пресс-службе.

Из-за возгорания также полностью уничтожена кровля, потолочные перекрытия, обгорели стены, мебель и другое имущество.

– На данный момент причина пожара еще определяется. Одна из версий – нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования. Пожар предположительно произошел из-за электрообогревателя, – сообщили в УМЧС.