2019-10-15T19:57:43+03:00
Общество
КП Беларусь

«Белавиа» организует распродажу, но объявит об этом только за пару часов до старта

Внимание – это уже завтра, 16 октября!
Надежда БУТОВИЧ
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На распродажу выделят ограниченное число билетов.На распродажу выделят ограниченное число билетов.
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Компания «Белавиа» запланировала провести традиционную осеннюю распродажу авиабилетов на популярные направления. Правда, на принятие решение у путешественников будет всего несколько часов. Так как официально о старте распродажи авиаперевозчик сообщит в день «Икс», 16 октября, информирует ресурс vandrouki.by.

Таким образом, уже завтра, в среду 15 октября, самые настойчивые и везучие с 09.00 часов до конца дня – 23.59 часов обретут суперльготные билеты.

С датами полетов тоже нужно будет определяться быстро: это период вне новогодних каникул и праздников: с 1 ноября по 10 декабря включительно. И после всех зимних праздников: с 15 января по 29 февраля. Максимальная «разбежка» между билетом «туда» и «обратно» – 30 календарных суток. На распродажу «выпустят» определенное количество авиабилетов.

Что с ценами?

Для белорусского авиаперевозчика цены «туда/обратно» почти революционные: 97 евро в Милан, 87 в Прагу или Будапешт, 122 – в Париж. Самые экономные полеты: в Москву (€29), Калининград (€30), Вильнюс (€43), а также по одной цене в Краснодар, Сочи или Питер – 55 евро.

А вы куда бы полетели?

Цены учитываются на поездки туда-обратно и на определенный промежуток дней. Фото: vandrouki.by.

Цены учитываются на поездки туда-обратно и на определенный промежуток дней. Фото: vandrouki.by.

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