2019-10-15T20:28:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Жлобине вор проник в дом, где шьют мягкие игрушки, и украл двух медведей

Злоумышленника поймали и могут посадить на 4 года
Надежда БУТОВИЧ
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Одного мишку вор хотел продать, а второго - подарить.Одного мишку вор хотел продать, а второго - подарить.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Ограбление в райцентре произошло в минувшие выходные, ночью с 12 на 13 октября, проинформировали в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

В милицию Жлобина обратился индивидуальный предприниматель с заявлением. Он рассказал, что когда дома никого не было, неизвестный, сорвав замок, проник внутрь и похитил имущество. Пропали два плюшевых медведя.

– Вскоре оперативникам удалось установить, что соседи видели, как накануне ограбления возле дома ипэшника прохаживался молодой человек. По приметам, которые сообщили очевидцы, и удалось установить личность подозреваемого, – пояснили в пресс-службе.

Им оказался 23-летний безработный местный жителей. Парень в краже сознался и вернул мишек. А в милиции пояснил, что одну игрушку хотел подарить, а другую – позже продать. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в краже, максимальное наказание – 4 года тюрьмы.

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