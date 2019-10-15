Минчанка выгуливала собаку, а прохожий схватил пса и убежал

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Столичные правоохранители расследуют дело об открытом похищении собаки, сообщает пресс-служба СК в официальном аккаунте в Telegram.

В милицию с заявлением обратилась 43-летняя хозяйка пса. Минчанка рассказала, что ее ограбили на улице Рафиева ночью с 10 на 11 октября.

– Женщина выгуливала собачку, когда к ней подошел незнакомый молодой человек. Они стали болтать, и собеседник спросил ее, не собирается ли она продавать животное. О цене они не смогли договориться, но продолжили разговор на другую тему. Прогулка закончилась, незнакомец собрался уходить, попрощался, как вдруг схватил пса на руки и убежал прочь, – прокомментировали в пресс-службе.

Растерянная собачница не смогла его настичь и поспешила в милицию. Вскоре личность фигуранта выяснили, им оказался 24-летний житель столицы. Его задержали на квартире, а собачку возвратили хозяйке.

Против минчанина возбуждено уголовное дело по обвинению в грабеже. Расследование еще не окончено.