2019-10-15T21:25:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Хранила ключ в корзинке у двери»: в Будо-Кошелевском районе ограбили дачницу

Преступницу вычислили по горячим следам
Надежда БУТОВИЧ
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Воровка забрала у пенсионерки даже магнитный держатель с мелочью. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Воровка забрала у пенсионерки даже магнитный держатель с мелочью. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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В милицию позвонила пожилая гомельчанка, которая рассказала, что кто-то украл у нее на даче все деньги. Об этом сообщают в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Преступление было совершено в воскресенье, 13 октября, в деревне Широкое на территории Буда-Кошелевского района. Днем 63-летняя дачница ненадолго отлучилась, а когда вернулась, кто-то обчистил сумочку и забрал даже магнитный держатель с монетами, который хранился на холодильнике.

– Надо сказать, что произошедшему преступлению поспособствовала, сама потерпевшая. Она хранила ключи от дачного дома в корзинке рядом с входной дверью Проникнуть в помещение вору не составило труда, – добавили в пресс-службе.

Вскоре правоохранители выяснили, что кражу совершила 35-летняя сельчанка из этой же деревни. Она созналась в преступлении и даже вернула почти все деньги. Из 300 рублей с мелочью она потратила небольшую сумму на еду и сигареты.

– Дело передано в райотдел СК на правовую оценку. Кроме того, проверяется причастность фигурантки к аналогичным противоправным действиям в других районах Гомельской области. Сейчас женщина задержана, – прокомментировали в УВД.

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