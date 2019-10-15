2019-10-15T21:44:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пинске водитель автобуса сбил пешехода на «зебре»

Мужчина доставлен в больницу
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель автобуса не пропустил пешехода. Фото: УВД Брестского облисполкома.Водитель автобуса не пропустил пешехода. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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Авария с участием пешехода произошла в одном из райцентров Брестчины в понедельник, 14 октября, проинформировали в пресс-службе УВД областного исполкома.

ДТП случилось днем, примерно в 14.40 часов на проспекте Жолтовского в Пинске.

– Под колеса городского автобуса «МАЗ» попал 45-летний горожанин. Пинчанин переходил проезжую часть по пешеходному переходу, ему горел зеленый свет. В этот же момент на участке дороги, собираясь повернуть налево на улице Пестрака, проезжал водитель автобуса. По вине 38-летнего водителя, который не пропустил пешехода, и произошел наезд, – прокомментировали в пресс-службе.

Пострадавший мужчина с серьезными травмами был доставлен в городскую больницу. По факту аварии правоохранители проводят проверку.

Напомним, еще один наезд на пешехода в этот день произошел в Брестском районе: под колеса легковушки попал 6-летний мальчик.

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