2019-10-16T10:50:43+03:00
Общество
КП Беларусь

В новополоцком ресторане посетительница накормила официанток и бармена конфетами с наркотиком

Конфеты были самодельными, наркотическую начинку девушка нашла в парке
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Новополочанка накормила официанток сладостями с коноплей. Фото: Следственный комитет.Новополочанка накормила официанток сладостями с коноплей. Фото: Следственный комитет.
Изменить размер текста:

27-летняя девушка в новополоцком ресторане «Бирхаус» угостила официанток и бармена конфетами, и из-за этого стала фигуранткой уголовного дела. Историю рассказал телеканал «Вектор».

Съев конфеты, официантки почувствовали себя плохо и обратились к медикам. Оказалось, что конфеты были с оригинальной начинкой - конопляной шишкой.

Сладости с начинкой из наркосодержащего вещества новополочанка изготовила сама. Шишку конопли она подобрала в парке, где вещество оставил ее знакомый. Всего девушка сделала 150 граммов домашних сладостей.

10 октября Новополоцкий ГОСК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса РБ («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). Новополочанке предъявлено обвинение. В отношении нее избрана мера пресечения в виде залога. Ей может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Служебная собака унюхала марихуану в поезде Киев - Санкт-Петербург
Белоруска так хотела переехать жить в другую страну, что украла у знакомого $1100
Прямо сейчас «Белавиа» проводит распродажу. Некоторые билеты уже размели!
Минск станет больше: Национальный аэропорт присоединили к столице
В Пинске водитель автобуса сбил пешехода на зебре
«Хранила ключ в корзинке у двери»: в Будо-Кошелевском районе ограбили дачницу
Минчанка выгуливала собаку, а прохожий схватил пса и убежал
В Жлобине вор проник в дом, где шьют мягкие игрушки, и украл двух медведей
«Белавиа» организует распродажу, но объявит об этом только за пару часов до старта
Трагедия в Октябрьском районе: из-за обогревателя начался пожар, и погибла семья
В Жабинке на сахарном заводе снова нашли снаряды
В Молодечно мужчина угостил ребенка шоколадкой, а мама мальчика украла у него все деньги
Белорусские пограничники собираются станцевать модерн в Витебске
Белорусским туристам рекомендуют соблюдать осторожность в Барселоне
Прокуратура о задержании Анны Богачевой: «Нет оснований для заключения под стражу»
Минчанин украл у родителей своего приятеля 7 тысяч долларов
В Минске задержали россиянку, которая попала в черный список США
В Витебске у золотой рыбки украли горшочек с монетками, Следственный комитет возбудил уголовное дело
Погода в Беларуси 16 октября: до 23 тепла и без дождей
В этом году подростки совершили в два раза больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков, чем в 2018-м
В Брестском районе легковушка сбила шестилетнего мальчика
На станциях 3-й линии минского метро появятся защитные экраны
«Вам надо будет обеспечить порядок в стране». Лукашенко назначил Юрия Назаренко командующим внутренними войсками
В Беларусь пытались незаконно ввезти автозапчасти на 880 тысяч рублей
В Могилевском районе легковушка сбила лося, водителя из машины доставали спасатели
В Минске вынесли приговор по массовому делу о незаконном обороте наркотиков