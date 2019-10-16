В новополоцком ресторане посетительница накормила официанток и бармена конфетами с наркотиком

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27-летняя девушка в новополоцком ресторане «Бирхаус» угостила официанток и бармена конфетами, и из-за этого стала фигуранткой уголовного дела. Историю рассказал телеканал «Вектор».

Съев конфеты, официантки почувствовали себя плохо и обратились к медикам. Оказалось, что конфеты были с оригинальной начинкой - конопляной шишкой.

Сладости с начинкой из наркосодержащего вещества новополочанка изготовила сама. Шишку конопли она подобрала в парке, где вещество оставил ее знакомый. Всего девушка сделала 150 граммов домашних сладостей.

10 октября Новополоцкий ГОСК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса РБ («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). Новополочанке предъявлено обвинение. В отношении нее избрана мера пресечения в виде залога. Ей может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.