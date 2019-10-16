Минск станет больше: Национальный аэропорт присоединили к столице

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Александр Лукашенко подписал указ об изменении границ Смолевичского района и города Минска. С 1 января 2020 года территория, прилегающая к Национальному аэропорту, и земельные участки юридических лиц, которые на ней расположены, станут частью Октябрьского района столицы.

Юридические лица, которые «переедут» в Минск:

- ИП «Штотц Агро-Сервис»

- Частное предприятие «Бацькоўская Ніва»

- РУП «МО БЖД»

- КУП «Минскоблдорстрой»

- РУП «Минскавтодор-Центр»

- ЗАО «Инвестиционное финансирование»

- ИООО «АОИ Логистик Парк»

- ОАО «Минский завод гражданской авиации №407»

- ПРУП «Минскоблгаз»

- РУП «Белтелеком»

- РУП «Минскэнерго»

- РУП «Национальный аэропорт «Минск»

- ГЛХУ «Смолевичский лесхоз»

- ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз»

Общая площадь участков - 321,56 га.

Принять меры по реализации указа поручено Минскому горисполкому, Минскому облисполкому, Смолевичскому райисполкому, Государственному комитету по имуществу, - сообщается на Национальном правовом портале.