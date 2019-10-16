Минск станет больше: Национальный аэропорт присоединили к столице
Александр Лукашенко подписал указ об изменении границ Смолевичского района и города Минска. С 1 января 2020 года территория, прилегающая к Национальному аэропорту, и земельные участки юридических лиц, которые на ней расположены, станут частью Октябрьского района столицы.
Юридические лица, которые «переедут» в Минск:
- ИП «Штотц Агро-Сервис»
- Частное предприятие «Бацькоўская Ніва»
- РУП «МО БЖД»
- КУП «Минскоблдорстрой»
- РУП «Минскавтодор-Центр»
- ЗАО «Инвестиционное финансирование»
- ИООО «АОИ Логистик Парк»
- ОАО «Минский завод гражданской авиации №407»
- ПРУП «Минскоблгаз»
- РУП «Белтелеком»
- РУП «Минскэнерго»
- РУП «Национальный аэропорт «Минск»
- ГЛХУ «Смолевичский лесхоз»
- ГУ «Объединение Минскмелиоводхоз»
Общая площадь участков - 321,56 га.
Принять меры по реализации указа поручено Минскому горисполкому, Минскому облисполкому, Смолевичскому райисполкому, Государственному комитету по имуществу, - сообщается на Национальном правовом портале.