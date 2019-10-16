Прямо сейчас «Белавиа» проводит распродажу. Некоторые билеты уже размели!
Национальный авиаперевозчик нечасто балует белорусов хорошими скидками на авиабилеты. Но вот, наконец, свершилось! 16 октября с 8.30 до 8.30 17 октября на сайте belavia.by можно урвать супервыгодные предложения по всем направлениям! Стоимость на регулярные рейсы составляет от 20 евро + таксы и сборы за полет туда-обратно и 15 евро + таксы и сборы за билет в одну сторону.
Цена билетов в евро (туда и обратно):
Минск - Прага - 87
Минск - Барселона - 91
Минск - Москва (Жуковский) - 29
Минск - Калининград - 35
Минск - Амстердам/Будапешт/Женева/Ларнака/Стамбул/Тель-Авив - 95
Минск - Киев/Львов/Варшава/Таллинн - 75
На новогодние праздники акция не распространяется. Только на даты с 1 ноября по 10 декабря и с 15 января по 29 февраля 2020 года.
Мешкать с путешествием не стоит. Во-первых, распродажа продлится всего один день, а во-вторых, практика показывает, что дешевые билеты с удобным временем вылета долго не залеживаются. Вот что нам рассказала одна из читательниц kp.by:
- Я зашла на сайт авиакомпании примерно в 8.20 - распродажа уже началась! Выбрала билеты в Питер на ноябрьские праздники. За двоих туда и обратно получилось 246 рублей. Быстренько ввела паспортные данные, и оп - выбранный тариф больше недоступен! Ладно, выбрала другое время вылета - и снова то же самое! Билеты по промоцене расхватали как горячие пирожки, а ведь это я еще до официального старта спохватилась! Обидно! Неужели «Белавиа» выкинула всего несколько промобилетов на рейс? - сетует девушка.