Белоруска так хотела переехать жить в другую страну, что украла у знакомого $1100

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Дело было в Минске. В одном из увеселительных заведений 32-летний мужчина познакомился с двумя девушками. Молодые люди немного пообщались, а после беседы парень пригласил барышень к себе в гости. Одна из подруг вскоре собралась уезжать, и хозяин квартиры вышел ее провести. Оставшись без присмотра, 20-летняя кобринчанка заскучала. Она обнаружила кошелек с деньгами и, пользуясь случаем, вытянула из него около $1100. Разумеется, мужчина заметил пропажу средств и обратился в милицию.

В ходе разбирательства девушка рассказала оперативникам, что деньги ей понадобились для того, чтобы переехать на постоянное место жительства в другую страну. Да не одной, а вместе со своим молодым человеком.

- Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки действиям фигурантки, которой грозит наказание по ч. 1 ст. 205 УК в виде общественных работ или штрафа, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы до трех лет, - сообщает belta.by.