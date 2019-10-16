Служебная собака унюхала марихуану в поезде Киев - Санкт-Петербург

Сверток с наркотиком был спрятан в нерабочем тамбуре

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Пассажирский поезд, следующий из Киева в Санкт-Петербург, проверяли гомельские таможенники. В одном из нерабочих тамбуров служебная собака обнаружила полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Чуть позже установили и его владельца - 29-летнего гражданина Украины. В его личных вещах также нашли вещество, внешне схожее с марихуаной.

Подозрительные находки отправили на экспертизу в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. Специалисты подтвердили, что зеленое вещество - это марихуана.

Гражданина Украины задержали. Гомельская таможня возбудила уголовное дело ч. 1 ст. 328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) УК.

С начала года белорусские таможенники уже изъяли более 620 кг наркотиков и 8000 таблеток, в составе которых есть психотропы. По подобным фактам белорусские таможенники возбудили 141 уголовное дело, - информирует belta.by.