2019-10-16T12:20:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Так тепло, как в последние дни, в Беларуси не было более 20 лет

Новые температурные рекорды зафиксированы сразу в нескольких городах страны
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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15 октября был большой температурный контраст - от +9°С в Езерище (Витебская область) до +24,4°С в Бресте15 октября был большой температурный контраст - от +9°С в Езерище (Витебская область) до +24,4°С в БрестеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Обычно осень в Беларуси хочется назвать «унылой порой» и лишь изредка - «очей очарованьем». Но только не в этом октябре. В середине месяца погода в стране так разгулялась, что удивляется даже природа. Например, «Виртуальный Брест» сообщает, что в регионе второй раз за год расцвели яблони. Видимо, деревья решили, что зима миновала и пора снова готовиться к плодоношению.

Фото: "Виртуальный Брест"

Фото: "Виртуальный Брест"

О том, что в Беларуси обновляются температурные максимумы, докладывает Белгидромет. Например, минувший понедельник был очень теплым, и во многих районах превысился абсолютный температурный максимум за всю историю метеонаблюдений.

15 октября в Гомеле воздух прогрелся до +21,1 градуса. Предыдущий рекорд здесь был установлен 26 лет назад - в 1993-м метеостанция зафиксировала +21°С. Также температурные экстремумы были побиты в Брестской, Гомельской и Минской областях. Например, столбик термометра в Бресте поднялся до 24,4°С - последний раз так тепло здесь было еще в 1979 году, да и то 23,4°С. В Слуцке во вторник воздух разогрелся до +20,8°С, а в Столбцах - до 19,6 градуса тепла, - передает belta.by.

Ранее Белгидромет сообщал, что такая погода на 4 - 7 градусов превышает климатическую норму.

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@kpbel
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