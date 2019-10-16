2019-10-16T14:20:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белоруса пырнули ножом за то, что оказывал даме знаки внимания

Сцена ревности закончилась поножовщиной
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: УВД МиноблисполкомаФото: УВД Миноблисполкома
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В Молодечно компания из четырех человек коротала осенний вечер за бутылочками спиртного. Вдруг 56-летний житель райцентра стал оказывать знаки внимания одной из присутствующих дам. Это крайне не понравилось другому собутыльнику, 40-летнему безработному мужчине, который не раз попадал в поле зрения милиции за кражи и уклонение за отбывание наказания в виде ограничения свободы.

Затаив обиду, мужчина позвал любвеобильного оппонента «поговорить». Чтобы разобраться в ситуации без присутствия женщин, двое мужчин вышли на улицу. Долго ли, коротко ли длилась их беседа, но закончилась она тем, что 40-летний ревнивец два раза ударил своего соперника ножом в область поясницы и живота. Скорую помощь пострадавшему вызвала хозяйка дома. С тяжкими телесными повреждениями его доставили в отделение реанимации молодечненской больницы.

Фото: УВД Миноблисполкома

Фото: УВД Миноблисполкома

Оперативники нашли вероятное орудие преступления - кухонный нож - на приусадебном участке. Подозреваемого задержали и доставили в РОВД, в его крови обнаружилось более 3 промилле алкоголя. Злоумышленник признал вину и рассказал, как так получилось, что сцена ревности закончилась поножовщиной. По его словам, отправляясь на «разговор», мужчина не исключал, что его соперник может оказаться сильнее, поэтому он прихватил с собой нож - в качестве аргумента.

Фото: УВД Миноблисполкома

Фото: УВД Миноблисполкома

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения", виновнику грозит до восьми лет лишения свободы, он заключен под стражу, - передает УВД Миноблисполкома.

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@kpbel
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