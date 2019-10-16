Полочанка догадалась, что ее хотели обмануть, но зарплату у нее все-таки украли

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Жительница Полоцка поддалась на уговоры знакомой в социальной сети и переслала ей фото своей банковской карты. Знакомая написала ей, что один из банков проводит специальную акцию с призами, и уговорила прислать фото карты, чтобы принять участие в этой акции. Женщина отправила фото, а потом догадалась, что от имени знакомой с ней общаются мошенники, которые хотят украсть ее деньги.

В тот день на карточке у женщины баланс был нулевым, поэтому она не стала беспокоиться - мол, красть-то у нее все равно нечего. Но через несколько дней на карту женщине перечислили зарплату, и мошенники моментально завладели всеми деньгами. Полочанка лишилась почти 700 рублей. Только тогда она обратилась в правоохранительные органы.

- Ни в коем случае и ни под каким предлогом не сообщайте персональные данные лицам, которые, представившись работниками банка, просят вас сообщить пароль, логин либо сессионный ключ для входа в сервисы дистанционного банковского обслуживания, - напомнили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Не передавайте третьим лицам информацию о реквизитах платежных карточек, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, 3D-пароль или одноразовый смс-пароль, в том числе путем ввода данных на сомнительных веб-страницах. О любых попытках завладеть вашими деньгами сообщайте в милицию незамедлительно!