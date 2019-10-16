Женщина переодевалась в кабинке торгового центра, а незнакомец снял ее на видео

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Инцидент произошел еще 25 сентября, но известно о нем стало лишь сейчас. Жительница Гомеля отправилась на шопинг в «Секрет» - один из крупных торговых центров города. Женщина переодевалась в кабинке одного из магазинов, когда заметила, что ее снимают на камеру. «Видеооператором» оказался незнакомый мужчина, - информирует УВД Гомельского облисполкома.

Вам знаком этот мужчина? Фото: УВД Гомельского облисполкома

Женщина не стала мириться с дерзкой выходкой хулигана и обратилась в милицию. ОВД администрации Центрального района г. Гомель объявил его в розыск. Если вы узнали хулигана или владеете информацией по данному факту, обращайтесь по телефонам: +375-29- 683-61-89 или 102.