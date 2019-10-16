В Бобруйске за одну неделю сбили троих детей

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Вечером 7 октября автомобиль Toyota Land Cruiser ехал по дворовой территории на улице 50 лет ВЛКСМ. Водитель соблюдал скоростной режим и был трезв, но не смог предотвратить наезд на 8-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями. Чтобы установить обстоятельства ДТП, были опрошены свидетели и запланирован следственный эксперимент.

Спустя несколько дней после этого произошло еще одно ЧП с участием ребенка, на этот раз на Георгиевском проспекте. 10 октября около 18.35 водитель автомобиля Mazda 6 на регулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. Автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора, а мальчик переходил дорогу на красный свет. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Третье происшествие произошло 14 октября. Около 17.20 водитель авто Toyota Auris двигался в жилой зоне по проезжей части бульвара Приберезинского. Внезапно перед машиной возник двухлетний мальчик: он был рядом со своим отцом, но, когда мужчина доставал вещи из автомобиля, ребенок отлучился от папы и попал в ДТП. Водитель не смог избежать столкновения, из-за чего ребенок получил травмы и был госпитализирован.

В отношении всех водителей возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 317 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения") УК, - сообщает belta.by. - Cледователи устанавливают объективную картину происшествий. Действиям каждого участника ДТП будет дана правовая оценка.