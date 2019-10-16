2019-10-16T15:15:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Могилевчанин отсудил у магазина 8 копеек и получил еще 100 рублей за моральный ущерб

Покупателя вывели из равновесия платные пакетики
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: unsplash.comФото: unsplash.com
Изменить размер текста:

В августе житель Могилева Алексей Павловский находился в городском поселке Корма Гомельской области. За покупками зашел в магазин «Сентябрь» - приобрел хлеб, молоко и булочки с маком. А в чеке заметил странность: с него взяли по 2 копейки за 3 пакета, в которые была упакована выпечка.

Пакетики должны быть бесплатными, поэтому могилевчанин обратился к заведующей магазина с требованием вернуть деньги. Та отказалась. Возможно, ситуация так и забылась бы, но мужчина снова заглянул за булочкой и опять нашел в чеке те злосчастные 2 копейки. На этот раз он не стал терпеть произвол и обратился в местный суд. Покупатель потребовал обязать магазин вернуть ему 8 копеек за упаковку и 500 рублей компенсации морального вреда.

В суде истец сослался на постановление Минторга №703 от 2014 года, которое гласит, что товары, требующие упаковки (а хлебобулочные изделия относятся к таким), передаются покупателю без взимания платы за нее. Ответчик же настаивал: о том, что товар упаковывался в платные пакеты, можно было прочитать в соответствующем месте. Бесплатные пакетики тоже были, но, по словам сотрудников магазина, брать их нужно было на кассе.

Суд счел доводы ответчика неубедительными и вынес решение взыскать с частного предприятия «СаняМакс» 8 незаконно полученных копеек и компенсировать покупателю моральный ущерб в размере 100 рублей. Кроме того, «СаняМакс» должен выплатить государству пошлину в размере 3 базовых величин (76,50 BYN). Алексей Павловский остался доволен решением суда - сообщает 6tv.by.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бобруйске за одну неделю сбили троих детей
Женщина переодевалась в кабинке торгового центра, а незнакомец снял ее на видео
Полочанка догадалась, что ее хотели обмануть, но зарплату у нее все-таки украли
Белоруса пырнули ножом за то, что оказывал даме знаки внимания
Так тепло, как в последние дни, в Беларуси не было более 20 лет
Служебная собака унюхала марихуану в поезде Киев - Санкт-Петербург
Белоруска так хотела переехать жить в другую страну, что украла у знакомого $1100
Прямо сейчас «Белавиа» проводит распродажу. Некоторые билеты уже размели!
Минск станет больше: Национальный аэропорт присоединили к столице
В новополоцком ресторане посетительница накормила официанток и бармена конфетами с наркотиком
В Пинске водитель автобуса сбил пешехода на зебре
«Хранила ключ в корзинке у двери»: в Будо-Кошелевском районе ограбили дачницу