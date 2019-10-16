Могилевчанин отсудил у магазина 8 копеек и получил еще 100 рублей за моральный ущерб

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В августе житель Могилева Алексей Павловский находился в городском поселке Корма Гомельской области. За покупками зашел в магазин «Сентябрь» - приобрел хлеб, молоко и булочки с маком. А в чеке заметил странность: с него взяли по 2 копейки за 3 пакета, в которые была упакована выпечка.

Пакетики должны быть бесплатными, поэтому могилевчанин обратился к заведующей магазина с требованием вернуть деньги. Та отказалась. Возможно, ситуация так и забылась бы, но мужчина снова заглянул за булочкой и опять нашел в чеке те злосчастные 2 копейки. На этот раз он не стал терпеть произвол и обратился в местный суд. Покупатель потребовал обязать магазин вернуть ему 8 копеек за упаковку и 500 рублей компенсации морального вреда.

В суде истец сослался на постановление Минторга №703 от 2014 года, которое гласит, что товары, требующие упаковки (а хлебобулочные изделия относятся к таким), передаются покупателю без взимания платы за нее. Ответчик же настаивал: о том, что товар упаковывался в платные пакеты, можно было прочитать в соответствующем месте. Бесплатные пакетики тоже были, но, по словам сотрудников магазина, брать их нужно было на кассе.

Суд счел доводы ответчика неубедительными и вынес решение взыскать с частного предприятия «СаняМакс» 8 незаконно полученных копеек и компенсировать покупателю моральный ущерб в размере 100 рублей. Кроме того, «СаняМакс» должен выплатить государству пошлину в размере 3 базовых величин (76,50 BYN). Алексей Павловский остался доволен решением суда - сообщает 6tv.by.