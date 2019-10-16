2019-10-16T16:05:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Наркоман обокрал медработников больницы и сам же к ним загремел

Он представился родственником вымышленного пациента и пробрался в отделение
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: ГУВД МингорисполкомаФото: ГУВД Мингорисполкома
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Не зря говорят: голь на выдумки хитра. 28-летнему мужчине срочно понадобились деньги. Но так как он нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков, то снова решил пойти проверенным путем - незаконным.

Он пришел в одну из минских больниц и представился родственником пациента. Назвал выдуманную фамилию, отделение и беспрепятственно вошел внутрь. После чего прошелся с 2-го по 12-й этаж, по пути заглядывая в комнаты медицинского персонала. Он копался в личных вещах сотрудников больницы и похищал из сумок деньги. После «рейда» у фигуранта на руках оказалось 490 рублей.

Медработники быстро обнаружили пропажу денег и вызвали милицию. Оперативники задержали злоумышленника на выходе из больницы. Деньги у него изъяли и вернули владельцам, а вот состояние парня показалось медикам и правоохранителям подозрительным. Выяснилось, что в момент кражи мужчина был под воздействием наркотиков. По иронии судьбы его госпитализировали в токсикологическое отделение этой же больницы.

Материалы проверки направлены в Следственный комитет для дачи правовой оценки действиям фигуранта, - передает belta.by.

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