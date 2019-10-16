2019-10-16T16:54:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Школьница «заминировала» девятиэтажку в Гомеле. Людей пришлось эвакуировать

Личность хулиганки установили в тот же день
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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УВД Гомельского облисполкомаУВД Гомельского облисполкома
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Сегодня в 11 часов утра оперативно-дежурная служба УВД Гомельского облисполкома получила сообщение: заминирован жилой дом на улице Ефремова. Об этом милиционерам сообщила взволнованная жительница Гомеля. Оказалось, что женщине позвонили с незнакомого номера. Женский голос в трубке сообщил, что в доме №6 заложено взрывное устройство.

УВД Гомельского облисполкома

УВД Гомельского облисполкома

Сотрудники саперно-пиротехнической службы немедленно выбыли по указанному адресу. Эвакуировали 50 жильцов, проверили все четыре подъезда 9-этажного дома - к счастью, сообщение оказалось ложным. В тот же день сотрудники милиции установили, кто звонил: хулиганкой оказалась 12-летняя ученица одной из школ Добрушского района. Девочка взяла у одноклассницы телефон, набрала случайный номер и сообщила о взрывном устройстве.

- Добрушский РОВД проводит проверку, - информирует УВД Гомельского облисполкома.

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