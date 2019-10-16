2019-10-16T17:41:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на завтра: от 14 до 21 градуса тепла

Бабье лето продолжается!
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Выясняем, какая погода придет к нам завтраВыясняем, какая погода придет к нам завтраФото: Михаил ФРОЛОВ
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Белорусские синоптики продолжают приносить нам хорошие вести. 17 октября в стране сохранится комфортная погода, на большей части территории республики ожидается переменная облачность, а дожди хоть и прольются, но местами. Меньше всего повезет Витебской области: там осадки прогнозируются утром и днем. Ж

Гомельчане и брестчане еще успеют загореть под ласковым октябрьским солнцем: в южной части страны будет преимущественно ясно. А жителям Витебска и Могилева стоит приготовится к ветру: порывы юго-западного направления усилятся до 12 - 14 м/с, - передает агентство «Минск-Новости».

Брест: +17…+19°C

Витебск: +14…+16°C

Гомель: до +21°C

Гродно: +15…+17°C

Могилев: +16…+18 °C

Минск: до +16°C

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