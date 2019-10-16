Роуминга между Беларусью и Россией не будет

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Государственная дума РФ отклонила в первом чтении законопроект об отмене роуминга как на территории России, так и для российских абонентов, находящихся в Беларуси. Кабмин отметил в своем заключении, что невозможно установить требования к услугам связи, оказываемым на территории Белоруссии, и тарифам на такие услуги посредством закрепления в законодательном акте РФ.

«Решение об отмене роуминга на территории Евразийского экономического союза должно приниматься на уровне наднационального регулирования при поддержке стран-членов Евразийского экономического союза», - сообщает «РИА Новости».

Авторы проекта и группа депутатов ЛДПР считают, что отмена роуминга позволила бы поднять услуги связи на более высокий уровень, который соответствовал бы современным мировым тенденциям. А также положительно сказался на развитии интеграционных процессов между странами.