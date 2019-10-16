2019-10-16T18:15:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске девушка поссорилась с парнем и со злости повредила машины на парковке

За хулиганство задержана жительница Гомеля
Надежда БУТОВИЧ
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Хулиганка ногами пинала припаркованные легковушки. Фотоиллюстрация.Хулиганка ногами пинала припаркованные легковушки. Фотоиллюстрация.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Правоохранители столицы задержали 22-летнюю подозреваемую в нанесении ущерба, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Девушка приехала в гости к своему парню, а заодно решила встретиться с подругами. После изрядной порции спиртного гомельчанка вернулась в квартиру молодого человека на улице Тикоцкого подшофе. Но кавалер пьяную возлюбленную отругал и попросил уйти, она вышла на улицу.

– А во дворе разгоряченная алкоголем девушка никак не успокаивалась. Злость решила выплеснуть на припаркованные автомобили. Легковушки хулиганка пинала ногами: повреждены два авто, разбиты зеркала. Сумма ущерба пока не установлена, – проинформировали в пресс-службе.

Инцидент произошел ночью, владельцы авто обратились в милицию с заявлениями. Фигурантку задержали по горячим следам, дело находится на правовой оценке.

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