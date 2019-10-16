2019-10-16T18:52:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Безымянный кот-наркокурьер доставлял наркотики в Тульской колонии

Кота поймали и поместили в зоосад, но он сбежал
Надежда БУТОВИЧ
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"Усатого наркокурьера" выпускали из клетки погулять, и он сбежал. Фото: соцсети."Усатого наркокурьера" выпускали из клетки погулять, и он сбежал. Фото: соцсети.
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Беспрецедентное дело рассматривали на днях в Новомосковском суде (РФ). В уголовном деле в качестве вещдока проходил… «серо-бело-черный» кот. Обвинение считало, что с помощью животного на территорию Тульской колонии №6 попадали наркотические вещества, сообщает «Коммерсантъ».

Обвиняемым по делу проходил бывший заключенный колонии Эдуард Долгинцев. Мужчина решил, что кот, который появился на свет и вырос в колонии, а также частенько через лаз «выходил на волю», сможет возвращаться обратно и с «бандеролями».

– В июне 2018 года знакомый Долгинцева прицепил к коту ошейник с потайным кармашком, в котором лежал сверток с психотропами. Фигурантов задержали правоохранители, безымянного кота серо-бело-черного окраса поймали и признали вещественным доказательством, – сообщило обвинение.

Усато-полосатый наркокурьер был отправлен на передержку и хранение в зоосад, но внезапно кот исчез.

Известно, что все обвинение построено на показаниях 3 свидетелей, имена которых сохраняются в тайне. Именно они "заказывали" наркотики у обвиняемого и могли бы опознать кота при очной ставке. Кроме того, сорвалось проведение следственного эксперимента, во время которого можно было достоверно узнать проносил ли кот наркотики в особо охраняемую зону.

Позиция адвокатов в деле на данный момент следующая: ответственные за хранение кота-наркокурьера должны понести соответствующее наказание, а дело необходимо закрыть, так как предполагаемое орудие преступления оказалось утеряным.

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