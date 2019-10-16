Педофила-сутенера и матерей, которые продавали ему детей за "деньги и еду" приговорили к 20 годам

Суд признал виновным в насилии и торговле людьми минчанина и его пособниц, матерей двух малолетних девочек. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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«Комсомолка» ранее сообщала о беспрецедентном преступлении, по обвинению в котором был задержан 40-летний минчанин. Мужчина насиловал детей с ведома родителей, рассчитываясь с теми едой и деньгами.

В пресс-службе СК сообщали о завершении расследования этого масштабного уголовного дела о торговле малолетними для сексуальной эксплуатации, обвиняемыми в котором, кроме педофила, проходили еще двое матерей.

Всего подозреваемый насиловал детей в течение 20 лет. Один из эпизодов произошел на территории Ушачского района летом 2015 года. Там педофил познакомился с двумя сестрами, жительницами Новополоцка и за деньги и еду "купил" у тех 4-летнюю и 2-летнюю дочек (Прим.: На тот момент). С 2016 года матери предоставляли педофилу за плату девочек для изготовления порноматериалов.

– Изготовленные видео и фото злоумышленник продавал на порносайтах, предлагая, кроме того, детей на фото для сексуальных утех. Оплату получал в криптовалюте. С помощью Интерпола удалось выяснить, что «покупателями» были пользователи из Германии, Испании, России и стран Ближнего Востока, – пояснили в пресс-службе.

В июне 2016 года обвиняемый предоставил девочек для утех и создания порнороликов жителю одной ближневосточной страны. С 2015 по 2018 год фигурант изготовил десятки порновидео с детьми.

На видеокадрах допроса преступника он сознается в злодеяних, сообщает, что потерпевших было больше десяти. «Совершал в различных квартирах в Минске, на хуторе в Ушачском районе, в Полоцке, Новополоцке, под Санкт-Петербургом, в Украине, Комбодже. (...) Девочки в возрасте от двух до двенадцати лет», – признается педофил. И на вопрос следователя отвечает: «Только дети знакомых и родственников».

Среди других потерпевших называется 14-летняя на момент совершения преступления гражданка Украины, которую он в соцсетях склонил для создания порноматериалов. Всего установлен 31 факт преступлений минчанина, его обвинили сразу по ряду статей УК Беларуси. Среди которых: групповое изнасилование, насилие малолетних, разврат, торговля людьми, хранение и сбыт наркотиков, изготовление порноматериалов и другие.

Матерей девочек обвинили в торговле людьми и пособничестве в изнасиловании. Все трое находились под стражей. Насильника-педофила, которому фигурант предоставлял детей, объявили в международный розыск.

Дело рассматривал суд Ушачского района на Витебщине, в среду, 16 октября, был оглашен приговор, проинформировали в пресс-службе МВД.

– Фигурант сожительствовал с одной из женщин, систематически с ее согласия насиловал ее дочь и племянницу. Новополочанка и ее сестра сами пособничали педофилу, получали вознаграждение, сами совершали насилие и сексуальные действия с девочками, снимали это на видео и публиковали ролики в интернете, – пояснили в пресс-службе.

Суд признал всех троих фигурантов виновными по вменяемым статьям. Им назначено максимальное наказание: по 20 лет заключения каждому. Приговор еще может быть обжалован.