2019-10-16T20:04:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Педофила-сутенера и матерей, которые продавали ему детей за "деньги и еду" приговорили к 20 годам

Это максимальное наказание по данным статьям
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Суд признал виновным в насилии и торговле людьми минчанина и его пособниц, матерей двух малолетних девочек.Суд признал виновным в насилии и торговле людьми минчанина и его пособниц, матерей двух малолетних девочек.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

«Комсомолка» ранее сообщала о беспрецедентном преступлении, по обвинению в котором был задержан 40-летний минчанин. Мужчина насиловал детей с ведома родителей, рассчитываясь с теми едой и деньгами.

В пресс-службе СК сообщали о завершении расследования этого масштабного уголовного дела о торговле малолетними для сексуальной эксплуатации, обвиняемыми в котором, кроме педофила, проходили еще двое матерей.

Всего подозреваемый насиловал детей в течение 20 лет. Один из эпизодов произошел на территории Ушачского района летом 2015 года. Там педофил познакомился с двумя сестрами, жительницами Новополоцка и за деньги и еду "купил" у тех 4-летнюю и 2-летнюю дочек (Прим.: На тот момент). С 2016 года матери предоставляли педофилу за плату девочек для изготовления порноматериалов.

– Изготовленные видео и фото злоумышленник продавал на порносайтах, предлагая, кроме того, детей на фото для сексуальных утех. Оплату получал в криптовалюте. С помощью Интерпола удалось выяснить, что «покупателями» были пользователи из Германии, Испании, России и стран Ближнего Востока, – пояснили в пресс-службе.

В июне 2016 года обвиняемый предоставил девочек для утех и создания порнороликов жителю одной ближневосточной страны. С 2015 по 2018 год фигурант изготовил десятки порновидео с детьми.

На видеокадрах допроса преступника он сознается в злодеяних, сообщает, что потерпевших было больше десяти. «Совершал в различных квартирах в Минске, на хуторе в Ушачском районе, в Полоцке, Новополоцке, под Санкт-Петербургом, в Украине, Комбодже. (...) Девочки в возрасте от двух до двенадцати лет», – признается педофил. И на вопрос следователя отвечает: «Только дети знакомых и родственников».

Среди других потерпевших называется 14-летняя на момент совершения преступления гражданка Украины, которую он в соцсетях склонил для создания порноматериалов. Всего установлен 31 факт преступлений минчанина, его обвинили сразу по ряду статей УК Беларуси. Среди которых: групповое изнасилование, насилие малолетних, разврат, торговля людьми, хранение и сбыт наркотиков, изготовление порноматериалов и другие.

Матерей девочек обвинили в торговле людьми и пособничестве в изнасиловании. Все трое находились под стражей. Насильника-педофила, которому фигурант предоставлял детей, объявили в международный розыск.

Дело рассматривал суд Ушачского района на Витебщине, в среду, 16 октября, был оглашен приговор, проинформировали в пресс-службе МВД.

– Фигурант сожительствовал с одной из женщин, систематически с ее согласия насиловал ее дочь и племянницу. Новополочанка и ее сестра сами пособничали педофилу, получали вознаграждение, сами совершали насилие и сексуальные действия с девочками, снимали это на видео и публиковали ролики в интернете, – пояснили в пресс-службе.

Суд признал всех троих фигурантов виновными по вменяемым статьям. Им назначено максимальное наказание: по 20 лет заключения каждому. Приговор еще может быть обжалован.

Дело о торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации: допрос обвиняемого.Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины и двух женщин, обвиняемых в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации малолетних. Подробности: https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/za-dengi-i-edu-sk-zaversheno-rassledovanie-dela-o-torgovle-detmi-s-tseljju-seksualnoj-ekspluatatsii-8128

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
После столкновения микроавтобус оказался на тротуаре, а грузовик упал на трамвайные пути
«Жил во времянке из бревен, переложенных мхом»: сельчанин 6 лет прятался от милиции в лесу
Безымянный кот-наркокурьер доставлял наркотики в Тульской колонии
В Минске девушка поссорилась с парнем и со злости повредила машины на парковке
Роуминг между Беларусью и Россией не отменят
Погода в Беларуси на завтра: от 14 до 21 градуса тепла
Школьница «заминировала» девятиэтажку в Гомеле. Людей пришлось эвакуировать
Наркоман обокрал медработников больницы и сам же к ним загремел
Могилевчанин отсудил у магазина 8 копеек и получил еще 100 рублей за моральный ущерб
В Бобруйске за одну неделю сбили троих детей
Женщина переодевалась в кабинке торгового центра, а незнакомец снял ее на видео
Полочанка догадалась, что ее хотели обмануть, но зарплату у нее все-таки украли
Белоруса пырнули ножом за то, что оказывал даме знаки внимания
Так тепло, как в последние дни, в Беларуси не было более 20 лет
Служебная собака унюхала марихуану в поезде Киев - Санкт-Петербург
Белоруска так хотела переехать жить в другую страну, что украла у знакомого $1100
Прямо сейчас «Белавиа» проводит распродажу. Некоторые билеты уже размели!
Минск станет больше: Национальный аэропорт присоединили к столице
В новополоцком ресторане посетительница накормила официанток и бармена конфетами с наркотиком
В Пинске водитель автобуса сбил пешехода на зебре
«Хранила ключ в корзинке у двери»: в Будо-Кошелевском районе ограбили дачницу