«Жил во времянке из бревен, переложенных мхом»: сельчанин 6 лет прятался от милиции в лесу

Вор соорудил времянку в лесной глуши и прожил в ней несколько лет. Фото: МВД.

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Более шести лет назад в Рогачевском районе объявился вор, «гроза дачников». Неизвестный вне сезона проникал в опустевшие дачи и сельские дома и уносил все ценное. Но когда оперативники вышли на след предполагаемого преступника, 47-летнего сельчанина, тот внезапно исчез, проинформировали в пресс-службе МВД в Telegram.

– Мужчину разыскивали, но безуспешно. А прекратившиеся кражи в сельской местности, скоро возобновились. Спустя пару месяцев после исчезновения фигуранта в милицию вновь стали поступать заявления о мелких хищениях. Пропадали: еда и посуда, предметы одежды и быта, моющие, газовые горелки, свечки, фонарики и батарейки, радиоприемники. Было очевидным – злоумышленник обеспечивает себя благами цивилизации, так как живет где-то уединенно, – сообщили в пресс-службе.

Долгое время не удавалось обнаружить вора-отшельника. Найти злоумышленника помогли бдительные граждане.

– На днях в милицию обратился местный охотник. Сельчанин рассказал, что в лесном массиве ему повстречался непонятный мужчина на велосипеде, хотя места здесь «совсем не грибные». Участковый сразу же выехал на место и, углубившись в чащу примерно на 4 километра, нашел подозрительное строение, – добавили в МВД.

С помощью украденного имущества отшельник обустраивал свой быт. Фото: МВД.

«Избушка» была построена из бревен и утеплена мхом. А внутри находился спящий жилец – пропавший несколько лет назад без вести сельчанин в бушлате и шапке. Подозреваемого задержали и доставили в райотдел милиции.

– Фигурант признался, что после того, как им заинтересовались правоохранители, решил скрыться. Он бросил свой дом в деревне, поехал в Россию, где какое-то время работал нелегалом. Когда работодатель обманул с оплатой, мужчина сбежал и оттуда и приехал в Беларусь, но домой побоялся возвращаться и построил себе шалаш в лесу, жил, промышляя кражами, – пояснили в пресс-службе.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по обвинению в краже. Установлено свыше 40 криминальных эпизодов на территории Рогачевского и Жлобинского районов.