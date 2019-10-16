После столкновения микроавтобус оказался на тротуаре, а грузовик упал на трамвайные пути

В Витебске в ДТП попали «Газель» и «Фольксваген»

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Серьезная авария произошла в центре Витебска в среду, 16 октября, проинформировала пресс-служба ГАИ УВД облисполкома в официальном аккаунте во ВКонтакте.

ДТП случилось днем, примерно в 12.00 часов, на витебском проспекте Черняховского. Произошло столкновение двух ТС: микроавтобуса «Газель» и грузового «Фольксвагена».

– За рулем «Газели» находился 70-летний водитель, он направлялся от проспекта Строителей в сторону площади Победы. Рядом с 7 домом на Черняховского «Газель» осуществляла левый поворот, как раз в этот момент в левое крыло микроавтобуса врезался 22-летний водитель на грузовом «Фольксвагене», – уточнили в пресс-службе.

Грузовик врезался в "Газель" и перевернулся. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Удар был такой силы, что грузовик опрокинулся на бок, прямо на трамвайные пути. А микроавтобус выбросило на другую сторону тротуара, где по счастливой случайности не оказалось пешеходов.

– В результате ДТП серьезные повреждения получил пенсионер, водитель буса, он госпитализирован. Молодой водитель грузовика в аварии не пострадал, – пояснили в ГАИ.

Проводится проверка-дорожно-транспортного происшествия, выясняются все обстоятельства, определяется виновник.