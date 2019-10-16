2019-10-16T21:19:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

После столкновения микроавтобус оказался на тротуаре, а грузовик упал на трамвайные пути

В Витебске в ДТП попали «Газель» и «Фольксваген»
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Микроавтобус оказался на противоположном тротуаре. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.Микроавтобус оказался на противоположном тротуаре. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла в центре Витебска в среду, 16 октября, проинформировала пресс-служба ГАИ УВД облисполкома в официальном аккаунте во ВКонтакте.

ДТП случилось днем, примерно в 12.00 часов, на витебском проспекте Черняховского. Произошло столкновение двух ТС: микроавтобуса «Газель» и грузового «Фольксвагена».

– За рулем «Газели» находился 70-летний водитель, он направлялся от проспекта Строителей в сторону площади Победы. Рядом с 7 домом на Черняховского «Газель» осуществляла левый поворот, как раз в этот момент в левое крыло микроавтобуса врезался 22-летний водитель на грузовом «Фольксвагене», – уточнили в пресс-службе.

Грузовик врезался в "Газель" и перевернулся. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Грузовик врезался в "Газель" и перевернулся. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Удар был такой силы, что грузовик опрокинулся на бок, прямо на трамвайные пути. А микроавтобус выбросило на другую сторону тротуара, где по счастливой случайности не оказалось пешеходов.

– В результате ДТП серьезные повреждения получил пенсионер, водитель буса, он госпитализирован. Молодой водитель грузовика в аварии не пострадал, – пояснили в ГАИ.

Проводится проверка-дорожно-транспортного происшествия, выясняются все обстоятельства, определяется виновник.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Жил во времянке из бревен, переложенных мхом»: сельчанин 6 лет прятался от милиции в лесу
Педофила-сутенера и матерей, которые продавали ему детей за "деньги и еду" приговорили к 20 годам
Безымянный кот-наркокурьер доставлял наркотики в Тульской колонии
В Минске девушка поссорилась с парнем и со злости повредила машины на парковке
Роуминг между Беларусью и Россией не отменят
Погода в Беларуси на завтра: от 14 до 21 градуса тепла
Школьница «заминировала» девятиэтажку в Гомеле. Людей пришлось эвакуировать
Наркоман обокрал медработников больницы и сам же к ним загремел
Могилевчанин отсудил у магазина 8 копеек и получил еще 100 рублей за моральный ущерб
В Бобруйске за одну неделю сбили троих детей
Женщина переодевалась в кабинке торгового центра, а незнакомец снял ее на видео
Полочанка догадалась, что ее хотели обмануть, но зарплату у нее все-таки украли
Белоруса пырнули ножом за то, что оказывал даме знаки внимания
Так тепло, как в последние дни, в Беларуси не было более 20 лет
Служебная собака унюхала марихуану в поезде Киев - Санкт-Петербург
Белоруска так хотела переехать жить в другую страну, что украла у знакомого $1100
Прямо сейчас «Белавиа» проводит распродажу. Некоторые билеты уже размели!
Минск станет больше: Национальный аэропорт присоединили к столице
В новополоцком ресторане посетительница накормила официанток и бармена конфетами с наркотиком
В Пинске водитель автобуса сбил пешехода на зебре
«Хранила ключ в корзинке у двери»: в Будо-Кошелевском районе ограбили дачницу