2019-10-17T08:52:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Странное граффити в Гомеле. Что бы это значило?

В двух местах в центре города нанесли портрет девочки в черном цвете
Павел МИЦКЕВИЧ
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Такое граффити появилось в ГомелеТакое граффити появилось в ГомелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Недавно в центре Гомеля, на улице Советской рядом с площадью Ленина, появилось необычное граффити. На бетонной уличной тумбе кто-то нарисовал трафаретный портрет девочки в черном цвете. Интересно, что точно такой же портрет нанесен и на стену ближайшей арки.

Предположив, что это может быть что в духе «следуй за кроликом», мы зашли в арку - там во дворе расположен бар. Администратор удивилась вопросу:

- Понятия не имеем! Это никак не связано с нашим заведением, это не реклама. Я сама недавно, когда шла на работу, заметила эти рисунки и удивилась: что они означают? - ответила девушка.

Поиск в Google по картинке тоже не дал результата - ни одного. Кстати, неизвестно, как оценят это проявление стрит-арта местные коммунальники и милиция.

Что же означает таинственная картинка? Кто в курсе, поделитесь в комментариях!

Что бы это значило? Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Что бы это значило?Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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