2019-10-17T12:11:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Перепись в интернете прошли 1,5 млн человек: в пятницу - последний день

К тем, кто не успел переписаться сам, домой придут переписчики
Павел МИЦКЕВИЧ
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Перепись в интернете прошли 1,5 млн человекПерепись в интернете прошли 1,5 млн человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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С начала интернет-переписи населения Беларуси электронную анкету заполнили около 1,5 млн человек, сообщается на странице переписи. В пятницу, 18 октября, - последний день, когда пройти перепись можно самостоятельно. Войти на сайт census.by можно, введя идентификационный номер (длинный номер в паспорте) и номер телефона, на который придет смс с кодом.

Кстати, каждый день среди тех, кто переписался в интернете, разыгрывается смартфон.

Если это сделать не получится, пройти опрос можно на стационарном участке до 30 октября включительно. А с 21 по 30 октября переписчики будут приходить домой к тем, кто не смог переписаться через интернет или пройти опрос на стационарном участке.

Напомним, в переписи будут вопросы о родном языке, работе, доходе, о том, собираетесь ли вы уезжать за границу. Читайте подробнее о том, что спрашивают во время переписи >

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