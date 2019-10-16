7 лет дали пьяному бесправнику, который сбил женщину и поджег машину, чтобы скрыть следы

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«Комсомолка» ранее сообщала о дорожном происшествии на территории Пуховичского района весной 2019 года. В середине апреля пьяный водитель без удостоверения на «Ситроэне Ксантия» сбил 56-летнюю женщину на пешеходном переходе.

Мужчина после ДТП поспешил скрыться и оставил пострадавшую в тяжелом состоянии. Он отъехал в лесной массив и там поджег иномарку, избавляясь от следов преступления.

Во вторник, 15 октября, Пуховичского районный суд вынес приговор злоумышленнику, проинформировали в пресс-службе Минского облсуда. Уточняется, что ранее мужчина уже был судим за «пьяное вождение» и неоднократно привлекался за нарушение ПДД.

Фигуранта признали виновным и приговорили к 7 годам колонии общего режима. За оставление в опасности потерпевшей он приговорен к году (Прим.: вошел в общий срок по статье о совокупности преступлений) заключения и 100 базовым штрафа. Женщине, которой были нанесены тяжкие телесные повреждения, он выплатит 30 тысяч белорусских рублей морального вреда и оплатит 200 рублей за услуги представителя.

Приговор еще может быть обжалован.