СК ищет очевидцев ДТП с маршруткой в Ошмянском районе

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Следственный комитет рассказал о расследовании ДТП в Ошмянском районе с участием маршрутного такси. Одной из версий ДТП является нарушение правил обгона водителем маршрутки попутного автопоезда. С участием подозреваемого водителя микроавтобуса проведены следственные действия, назначены экспертизы, допрошены потерпевшие и свидетели.

- Из 13 пассажиров установлены 11 человек, десяти из них причинены травмы различной степени тяжести, еще один человек не пострадал, - говорят в СК.

Следствие ищет еще двух пассажиров, которые были в маршрутке в момент аварии и не обратились за медпомощью. И всех очевидцев ДТП просят позвонить в УСК по Гродненской области по номеру +375152 724040 в любое время суток.

Напомним, маршрутка с 14 пассажирами перевернулась в Ошмянском районе неделю назад, 10 октября. Около деревни Огородники на автодороге Минск - Ошмяны - граница Литвы при совершении обгона автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault. Маршрутное такси от сильного удара выбросило за пределы проезжей части в кювет, где микроавтобус перевернулся.