2019-10-17T12:15:42+03:00
Политика
КП Беларусь

Завершается регистрация кандидатов в депутаты

Через месяц - выборы
Павел МИЦКЕВИЧ
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Завершается регистрация кандидатов в депутатыЗавершается регистрация кандидатов в депутатыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В четверг, 17 октября, оканчивается регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Через месяц, 17 ноября, пройдут выборы.

Окружные комиссии сформируют списки кандидатов в белорусский парламент, и с 21 октября начнутся выступления кандидатов по радио и ТВ. Свои программы участники избирательной кампании будут озвучивать в будние дни: утром - в радиоэфире, а вечером - по телевидению.

Согласятся ли кандидаты на тех округах, где есть соперничество, на теле- и радиодебаты, пока не известно. Но телеканалы и радиостанции зарезервировали для этого эфирное время.

Кроме того, кандидатам в депутаты парламента предоставляется право опубликовать свою программу в одной из республиканских газет («Звязда» либо «Рэспубліка»), или в соответствующей округу областной, районной либо городской газете.

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