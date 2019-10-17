Появилась полная инструкция, как стать нуждающимся в жилье в Минске

Специализированный портал о недвижимости в Беларуси Realt.by составил вместе со специалистами полную инструкцию, как стать нуждающимся в жилье в Минске или получить льготный кредит на жилье

Изменить размер текста: A A

Там собраны все законы, необходимые документы и советы, как действовать.

Квартира в новостройке Минска - мечта для многих. Но это дело непростое. Зачастую на реализацию этой мечты не хватает собственных денег. И даже обычный кредит в банке может не спасти. Но у государства на этот случай есть небольшой козырь - льготное жилье или финподдержка в погашении коммерческих кредитов для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Realt.by решил разобраться в тонкостях всех этих плюшек от государства. Кто может стать нуждающимся или получить кредит на строительство жилья на льготных условиях? На эти вопросы нам ответили начальник отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Мингорисполкома Анжелика Дайнеко и главный специалист отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Мингорисполкома Наталья Ковзелева.

Подробности и саму инструкцию ищите здесь.

УНП 191179355

ООО «РиэлтБай»