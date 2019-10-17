2019-10-17T10:28:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве ребенок залез под мост и не смог спуститься - сняли спасатели

Школьником занялась милиция
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Могилеве ребенок залез под мост и не смог спуститься. Фото: МЧСВ Могилеве ребенок залез под мост и не смог спуститься. Фото: МЧС
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В Могилеве 10-летний мальчик залез под автомобильный мост через реку Днепр, а спуститься сам побоялся. На помощь пришли спасатели. В среду вечером, когда уже начало темнеть, прохожий заметил ребенка, который сам не мог спуститься с опоры моста, и позвонил в 101.

- Мальчик находился под мостом на вершине наклонной опоры высотой около 10 м и самостоятельно слезть не мог. При помощи выдвижной трехколенной лестницы ребенка сняли и передали работникам милиции, - сообщает Могилевское областное УМЧС.

В помощи медиков мальчик не нуждался, им занялись сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, которые проверяют, была ли это обычная мальчишеская шалость, или у ребенка были более серьезные причины прятаться под мостом.

Мальчик учится в одной из школ областного центра.

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