2019-10-17T12:23:24+03:00
Политика
КП Беларусь

Макей заявил об отсутствии угрозы независимости Беларуси

Глава МИД заверил, что углубление интеграции с РФ ведется «в соответствии с национальными интересами»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Макей заявил об отсутствии угрозы независимости БеларусиМакей заявил об отсутствии угрозы независимости БеларусиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Ни сдавать, ни продавать суверенитет Беларуси никто не собирается, заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Журналисты спросили у главы МИД, не лучше ли отказаться от союза с Россией и договариваться с ней просто как с соседним государством, а также в рамках Евразийского экономического союза. Министр ответил, что есть международные соглашения, которые Беларусь обязана выполнять.

- Если общество посчитает нецелесообразным существование того или иного соглашения, общество может поднять вопрос и поставить его перед руководством государства, - цитирует Макея БелаПАН.

Он заверил, что руководство страны «учитывает общественное мнение, и соответствующее решение будет принято. В то же время министр отметил, что пока «довольно большое количество граждан высказывается за то, чтобы у нас были тесные отношения с РФ».

Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, растет число тех белорусов, которые выступают за тесное сотрудничество как с Россией, так и с Евросоюзом.

Также Макей прокомментировал опасения по поводу подписания программы так называемой углубленной интеграции с РФ, которая может повлечь потерю независимости:

- Все делается в соответствии с национальными интересами.

Министр добавил, что никакой политической составляющей в этой программе нет.

- Я абсолютно не вижу никаких опасностей для Беларуси, - подытожил глава МИД.

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