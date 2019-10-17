2019-10-17T12:25:23+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко - о ситуации с Богачевой: «Мы практически действуем как на территории одного государства»

Президент призвал «не накручивать»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко прокомментировал ситуацию с БогачевойЛукашенко прокомментировал ситуацию с БогачевойФото: Павел МАРТИНЧИК
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Президент Беларуси высказался на тему якобы произошедшего задержания россиянки Анны Богачевой в Минске. В четверг на встрече с губернатором Новгородской области России Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию журналистам.

- Надо понимать, что мы практически действуем как на территории одного государства в подобных случаях. Что Россия по отношению к нашим гражданам, что мы по отношению к российским, - цитирует belta.by.

По словам белорусского президента, «тут не может быть никаких иных вариантов, как защита интересов России и граждан РФ». Лукашенко призвал «не накручивать».

Напомним, речь идет о россиянке Анне Богачевой, которая попала под санкции США по делу о вмешательстве в выборы. На днях было сообщение о том, что гражданку РФ задержали в Минске. Однако позже официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси заверил, что был поставлен вопрос о прекращении международного розыска в отношении россиянки на территории Беларуси.

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