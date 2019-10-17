В Департамент охраны в Минске залетела сова - символ структуры

В Департамент охраны в Минске залетела сова. Фото: МВД

Это случилось как раз накануне годовщины образования департамента

Изменить размер текста: A A

- Накануне дня образования службы охраны МВД, который отмечается 29 октября, сотрудников центрального офиса этой структуры, Департамента охраны, навестила необычная гостья - сова. Ночная птица залетела к ним прямо во двор по ул. Грушевской в Минске! - рассказала в Telegram официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. - Хороший знак!

Дело в том, что эта полуночница является символом Департамента охраны.

- И неслучайно, ведь охрановцы готовы прийти на помощь в любое время суток! - добавила представитель МВД.