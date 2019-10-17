2019-10-17T12:27:10+03:00
Общество
КП Беларусь

В Департамент охраны в Минске залетела сова - символ структуры

Это случилось как раз накануне годовщины образования департамента
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Департамент охраны в Минске залетела сова. Фото: МВДВ Департамент охраны в Минске залетела сова. Фото: МВД
Изменить размер текста:

- Накануне дня образования службы охраны МВД, который отмечается 29 октября, сотрудников центрального офиса этой структуры, Департамента охраны, навестила необычная гостья - сова. Ночная птица залетела к ним прямо во двор по ул. Грушевской в Минске! - рассказала в Telegram официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. - Хороший знак!

Дело в том, что эта полуночница является символом Департамента охраны.

- И неслучайно, ведь охрановцы готовы прийти на помощь в любое время суток! - добавила представитель МВД.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Провизор подделал рецепты, чтобы выписывать себе «Лирику»
«Зарабатываем только на хлеб». В Гродно таксисты устроили забастовку
Анархист Полиенко попытался вскрыть вены в суде
Лукашенко - об отношении с РФ: «Не надо на нас смотреть как на врагов»
В Верхнедвинске мужчина украл кольцо у девушки и проглотил его
Лукашенко - о ситуации с Богачевой: «Мы практически действуем как на территории одного государства»
Макей заявил об отсутствии угрозы независимости Беларуси
В Могилеве ребенок залез под мост и не смог спуститься - сняли спасатели
Появилась полная инструкция, как стать нуждающимся в жилье в Минске
Завершается регистрация кандидатов в депутаты
СК ищет очевидцев ДТП с маршруткой в Ошмянском районе
Перепись в интернете прошли 1,5 млн человек: в пятницу - последний день
Странное граффити в Гомеле. Что бы это значило?
7 лет дали пьяному бесправнику, который сбил женщину и поджег машину, чтобы скрыть следы
После столкновения микроавтобус оказался на тротуаре, а грузовик упал на трамвайные пути
«Жил во времянке из бревен, переложенных мхом»: сельчанин 6 лет прятался от милиции в лесу