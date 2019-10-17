В Верхнедвинске мужчина украл кольцо у девушки и проглотил его

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В Верхнедвинске Витебской области расследуется необычное уголовное дело: там украли кольцо, и нашли похищенное в желудке у вора!

38-летний мужчина приехал в гости к своей знакомой. После совместного распития спиртного, когда 29-летняя девушка отлучилась из своей квартиры, мужчина похитил принадлежащее ей кольцо и скрылся. Обнаружив пропажу, девушка обратилась в правоохранительные органы и сообщила о том, что подозревает в краже знакомого, сообщает Следственный комитет в Telegram.

Подозреваемого задержали в Полоцке, но он все отрицал. Тогда мужчину обследовали методом флюорографии и на снимке увидели - кольцо лежит в желудке у воришки!

Кольцо уже достали, каким образом - пока не сообщается, но, судя по всему, с помощью эндоскопа.

Мужчине предъявлено обвинение за кражу, возбуждено уголовное дело. При наличии неопровержимых доказательств, обвиняемый уже признался в краже.