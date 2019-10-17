Лукашенко - об отношении с РФ: «Не надо на нас смотреть как на врагов»

Лукашенко: «Не надо на нас смотреть как на врагов». Фото: БелТА

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Президент Александр Лукашенко 17 октября на встрече с губернатором Новгородской области России рассказал о своем видении взаимоотношений Беларуси и РФ.

- Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет. Нас особо там не ждут, - заявил Лукашенко, имея в виду Евросоюз.

Он считает, что главное препятствие тому - «не диктатура Лукашенко», а экономика. Президент объяснил свои слова: в Беларуси выпускают те же товары, что и в странах ЕС:

- Там производят машиностроение не хуже, чем у нас. Все, кроме БелАЗов. Все остальное производят: и молоко, и мясо, и прочее. На рынок нас туда никто не пускал и не пустит, - цитирует Лукашенко belta.by.

Президент заявил, что за это постоянно критикует ЕС:

- Хоть у нас продукция, они это признают, гораздо лучше по многим параметрам, чем их, но на рынок не пускают. Какая тогда основа сотрудничества с Евросоюзом? - задается вопросом Лукашенко.

Что касается похожих проблем в торговле с Россией, президент уверен, что страны решат эти вопросы:

- По крайней мере на одном языке разговариваем.