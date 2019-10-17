Анархист Полиенко попытался вскрыть вены в суде

После этого суд перевели в открытый режим

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Активист анархического движения Дмитрий Полиенко пытался вскрыть сены в суде, протестуя против проведения процесса в закрытом режиме. После инцидента суд согласился провести открытое заседание.

Это произошло в Минске, в городском суде, 17 октября. Полиенко перед началом заседания порезал себе вены. Сейчас обвиняемый по уголовной статье за хулиганство находится в зале суда, за процессом наблюдают около 30 человек - анархисты, активисты инициативы «Европейская Беларусь», правозащитники и родственники парня, передает БелаПАН.

Полиенко судят за то, что он брызнул из баллончика со слезоточивым газом в сделавшего ему замечание мужчину. Обвиняемый заявляет, что действовал в целях самообороны.

Потерпевший признал, что был пьяным. Заметив, как Полиенко курит в подъезде, мужчина попросил его выйти на улицу. В ответ парень распылил газ. Потерпевший утверждает, что не ударял и не замахивался на молодого человека.