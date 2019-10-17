«Зарабатываем только на хлеб». В Гродно таксисты устроили забастовку

В своих бедах они обвиняют так называемых агрегаторов

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Чтобы выживать, нужно работать по 16 часов в сутки, говорят таксисты из Гродно, которые устроили 17 октября забастовку. Как и недавно в Гомеле, десятки такси провели массовый пробег и стали на парковку. Заказы не принимали.

Ситуация в Гродно схожа с положением таксистов в большинстве городов Беларуси: в своих бедах они обвиняют так называемых агрегаторов, которые пришли на рынок с более низкими расценками и этим забрали себе клиентов.

Низкие тарифы, плохие условия труда и мизерные зарплаты - главные проблемы таксистов. Они надеются на поднятие тарифов и урегулирование рынка перевозок, сообщает гродненский сайт s13.ru.

Действительно, если ехать на такси всей семьей по городу, то цена выходит меньше, чем на маршрутке. В этом таксисты обвиняют агрегаторов, которые, по сути, стали монополистами.

О реакции властей пока ничего не известно. Предполагается, что ее и не будет - как в том же Гомеле.