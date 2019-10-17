Бабье лето в Беларуси закончится на следующей неделе

А ближайшие выходные еще будут теплыми и солнечными

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Чудесная почти аномальная для конца октября погода продержится в Беларуси еще несколько дней. Самое замечательно то, что ближайшие выходные еще будут теплыми и солнечными!

В субботу-воскресенье, как и сейчас, погоду в стране будут определять в основном область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы, сообщает Белгидромет. Теплее всего будет в Гомеле и Бресте - здесь днем до +19. В Гродно - до +18, в Могилеве и Минске - до +17, в Витебске - до +16.

Но уже с воскресенья в большинстве регионов солнце начнет прятаться. Если в Гомельской области в понедельник-вторник осадков еще не прогнозируют, то в Минске и других городах ожидаются дожди.

Но резко не похолодает: дневная температура воздуха по республике опустится до плюс 12 - 16 градусов. Ночи тоже будут по-осеннему теплыми.