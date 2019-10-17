Провизор подделал рецепты, чтобы выписывать себе «Лирику»

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В Минске окончили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, который обвиняется в подделке рецептов. По фальшивым рецептам мужчина покупал в аптеках столицы и Борисова медпрепараты, содержащие прегабалин, который некоторые применяют в качестве "легкого наркотика". Недаром название одного из таких препаратов - "Лирика". Продается он исключительно по рецептам.

- Мужчина устроился на работу в одну из аптек столицы провизором. Во время бесед с представителями фармацевтических компаний он просил передать ему по возможности незаполненные рецептурные бланки, но обязательно с наличием штампа медицинского учреждения и печати врача, - сообщает Следственный комитет в Telegram. - После получения бланков он собственноручно вносил в них фамилии вымышленных пациентов, наименования и дозировки лекарств.

Три месяца мужчина покупал прегабалин в разных аптеках по поддельным рецептам и употреблял препарат. А сейчас ответит за это по уголовной статье.