Официант в Гродно украл из сейфа ресторана 6 тыс. долларов и прогулял их в Москве

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На украденную крупную сумму бывший официант из Гродно весело отдохнул в Москве, а сейчас пришло время расплаты. В милицию сообщили о краже из сейфа в офисе частного предприятия: пропало больше 12 тыс. рублей. Замки и дверей комнаты, и сейфа оказались целыми, поэтому у оперативников появилась версия: у похитителя были ключи. Она оказалась верной и помогла выйти на след злоумышленника.

- Молодой человек работал официантом на этом предприятии. Оказалось, что он знал, где лежит ключ от двери офиса - его опрометчиво оставили на видном месте. Парень незаметно взял его и попал в комнату с сейфом, - сообщает УВД Гродненского облисполкома.

А там, в шуфлядке стола, заметил опять же кем-то оставленный ключ от сейфа, в котором лежали большие деньги - плата за свадьбу в ресторане. И так, без шума и пыли, крупная сумма выручки предприятия оказалась у парня.

- Как только молодой человек обзавелся деньгами, сразу вызвал такси и отправился в Минск, а из белорусской столицы - в Москву. Там парень несколько дней прогуливал деньги и купил дорогой смартфон, - добавили в милиции.

Возвращался домой уже на маршрутке. На въезде в Гродно его и взяли. Теперь он ответил по уголовной статье и, возможно, получил срок. А деньги в любом случае придется вернуть до копейки.