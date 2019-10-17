2019-10-17T16:15:43+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко стал «Почетным пограничником СНГ»

Таким нагрудным знаком решили наградить президента
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко стал «Почетным пограничником СНГ»Лукашенко стал «Почетным пограничником СНГ»Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Нагрудным знаком «Почетный пограничник Содружества Независимых Государств» наградили президента Беларуси. Такое решение было принято Советом командующих Пограничными войсками государств - участников СНГ. Заседание совета прошло 17 октября в Минске.

Отмечается, что это высшая награда Совета командующих Погранвойсками. Александр Лукашенко стал первым лидером страны, награжденным этим нагрудным знаком. А вручают его за выдающиеся заслуги в укреплении пограничной безопасности, за проявленное личное мужество при организации охраны государственной границы, сообщает belta.by.

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