Лукашенко стал «Почетным пограничником СНГ»

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Нагрудным знаком «Почетный пограничник Содружества Независимых Государств» наградили президента Беларуси. Такое решение было принято Советом командующих Пограничными войсками государств - участников СНГ. Заседание совета прошло 17 октября в Минске.

Отмечается, что это высшая награда Совета командующих Погранвойсками. Александр Лукашенко стал первым лидером страны, награжденным этим нагрудным знаком. А вручают его за выдающиеся заслуги в укреплении пограничной безопасности, за проявленное личное мужество при организации охраны государственной границы, сообщает belta.by.