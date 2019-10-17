2019-10-17T21:39:17+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Динамо» разгромно проиграло «Торпедо». Это пятое поражение подряд в КХЛ

Что происходит? Сглазили?
Захар ПЛАТОНОВ
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Минское "Динамо" начало домашнюю серию матчей.Минское "Динамо" начало домашнюю серию матчей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Сегодня вечером на «Минск-Арене» «зубры» матчем с «Торпедо» из Нижнего Новгорода начали серию домашних игр. И уже на старте матча «Динамо» пропустило дважды – гости наказывали за потери шайбы в центре площадки. Игра в атаке совсем не ладилась, а ошибок в обороне «Торпедо» не прощало. Когда команды уходили на перерыв, болельщики надеялись, что в раздевалке тренеры внесут коррективы и подбодрят команду, но нет. В этот вечер все было очень плохо – в итоге поражение 0:6. Это самое крупное поражение с октября 2018 года. И пятое поражение подряд. И второй матч кряду без заброшенных шайб. А ведь еще недавно хвалили «Динамо» яркую игру и восемь матчей подряд с набранными очками, пять домашних матчей с победами.

22 октября «Динамо» в Минске сыграет с «Ак Барсом».

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