2019-10-17T16:45:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Снесла пролеты, выехала на встречку». Пьяная минчанка разбила пять машин

Женщину лишили прав на три года
Павел МИЦКЕВИЧ
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Пьяная минчанка разбила пять машинПьяная минчанка разбила пять машинФото: Олег ЗОЛОТО
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Ночью молодая женщина пьяной села за руль в Минске. Ничем хорошим это не закончилось.

- На улице Филимонова 33-летняя женщина на Mitsubishi с признаками алкогольного опьянения не справилась с управлением, наехала на бордюр, снесла несколько пролетов разделительного ограждения и выехала на встречную полосу, - сообщает belta.by со ссылкой на представителя ГАИ.

На этом приключения не окончились. На встречке женщина врезалась в DAF, затем вылетела за пределы проезжей части и столкнулась с припаркованными VW и BMW. Мало того, от удара с двумя авто Mitsubishi отбросило на рядом стоявшую «Ладу».

- Все автомобили получили механические повреждения. Минчанка лишена права управления транспортными средствами на три года, - рассказали об итоге пьяного вождения в ГАИ. Конечно, женщине придется заплатить и крупный штраф.

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