2019-10-17T17:56:29+03:00
Политика
КП Беларусь

Анисим и Канопацкую не зарегистрировали кандидатами в депутаты

Поводом для отказа Анисим стали "неточности в записях", а Канопацкой - "недействительные подписи"
Павел МИЦКЕВИЧ
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Выборы в парламент пройдут 17 ноябряВыборы в парламент пройдут 17 ноябряФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Нынешних депутатов белорусского парламента, кандидатов от демократических сил, Анну Канопацкую и Елену Анисим и не зарегистрировали кандидатами в депутаты на новых парламентских выборах.

Окружной избирком отказал четырем претендентам, которые планировали участвовать в выборах по Столбцовскому избирательному округу № 70, в том числе Анисим, передает БелаПАН.

Поводом для отказа официально были названы «неточности в записях». Депутат намерена готовить апелляцию.

А Канопацкая не будет больше депутатом «из-за выявленных недействительных подписей».

- Там реально были описки. Например, человек автоматически поставил 2009 год, а не 2019-й, понятно, что это описка. Конечно, я буду это обжаловать, - заявила парламентарий.

Напомним, выборы пройдут 17 ноября.

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