2019-10-17T18:48:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Угонщик был в перчатках»: Ночью в Старых Дорогах был объявлен план «Перехват»

Злоумышленник угонял авто не в первый раз
Надежда БУТОВИЧ
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В пяти районах объявили план "Перехват" по поимке автоугонщика.В пяти районах объявили план "Перехват" по поимке автоугонщика.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Правоохранители Старых Дорог были подняты ночью 17 октября после обращения на номер 102 горожанина, проинформировали в пресс-службе МВД. Сотрудник местной сельхозфирмы сообщил, что неизвестный угнал служебный «ВАЗ 2121».

– Мужчина припарковал служебное авто во дворе собственного дома. Однако машину не запирал, а ключи оставил прямо в замке зажигания. Чем и воспользовался преступник, – пояснили в пресс-службе.

«Перехват» был активирован еще в 4 соседних со Стародорожским районами. Найти автогонщика удалось быстро, буквально за час, в близлежащей к Старым Дорогам деревне. Им оказался 26-летний сельчанин из деревни Старые Фаличи, что недалеко от райцентра.

За рулем угнанного «ВАЗа» фигурант сидел в перчатках, в багажнике лежал аккумулятор от другого авто. Далеко уехать злоумышленник не смог из-за того, что в баке машины закончился бензин. Для мужчины это не первый подобный инцидент, в 2017 году он был осужден за автоугон. Едва вернувшись три месяца назад домой, вновь принялся за старое, – добавили правоохранители.

На данный момент расследование еще не окончено. Фигурант задержан и находится в ИВС. Против него возбуждено уголовное дело.

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