В Брестском районе Peugeot сбил 2-летнего мальчика: малыш в реанимации

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Серьезное ДТП с участием малолетнего пешехода произошло на территории Брестского района, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома в четверг, 17 октября.

Авария случилась в агрогородке Страдечь в дневное время, примерно в 16.10 часов. По сельской улице Молодежная на «Пежо Эксперте» проезжал 57-летний водитель, житель этой же деревни.

– Трагедия произошла в тот момент, когда на дорогу вышел двухлетний ребенок. Мальчик, по словам водителя, на проезжей части оказался неожиданно, он вышел с дворовой территории ближайшего дома, – уточнили в пресс-службе.

Наезда избежать автолюбитель не смог. Мальчик был сильно травмирован в дорожно-транспортном происшествии, и был доставлен в больницу в Брест. Ребенок находится в реанимации. По факту ДТП проводится проверка.

Предстоит узнать, почему ребенок не был под присмотром взрослых, а также с какой скоростью ехал водитель по населенному пункту, мог ли он все-таки предотвратить аварию.