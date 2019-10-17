2019-10-17T22:11:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Брестском районе Peugeot сбил 2-летнего мальчика: малыш в реанимации

Водитель говорит, ребенок внезапно вышел на дорогу
Надежда БУТОВИЧ
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Мальчик выбежал на дорогу со двора дома. Фото: УВД Брестского облисполкома.Мальчик выбежал на дорогу со двора дома. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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Серьезное ДТП с участием малолетнего пешехода произошло на территории Брестского района, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома в четверг, 17 октября.

Авария случилась в агрогородке Страдечь в дневное время, примерно в 16.10 часов. По сельской улице Молодежная на «Пежо Эксперте» проезжал 57-летний водитель, житель этой же деревни.

– Трагедия произошла в тот момент, когда на дорогу вышел двухлетний ребенок. Мальчик, по словам водителя, на проезжей части оказался неожиданно, он вышел с дворовой территории ближайшего дома, – уточнили в пресс-службе.

Наезда избежать автолюбитель не смог. Мальчик был сильно травмирован в дорожно-транспортном происшествии, и был доставлен в больницу в Брест. Ребенок находится в реанимации. По факту ДТП проводится проверка.

Предстоит узнать, почему ребенок не был под присмотром взрослых, а также с какой скоростью ехал водитель по населенному пункту, мог ли он все-таки предотвратить аварию.

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