«У всех учеников мобильники, но они не мешают»: британский «гуру образования» рассказал, что его удивило в белорусской школе

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Преподаватель с более чем 25-летним стажем в государственных учебных заведениях Лондона, который благодаря своему Твиттеру обрел международную популярность, Росс МакГилл недавно посетил Беларусь, сообщает посольство Великобритании на странице в Фейсбуке.

МакГилл несколько лет носит неофициальный титул «Гуру образования». Является самым читаемые учителем в соцсетях Англии, а в 2015 году попал в топ-лист 500 самых влиятельных людей Великобритании по версии издания Sunday Times.

Являясь основателем и владельцем сайта TeacherToolkit (Прим.: буквально «Учительский инструментарий») он вместе с коллегами поднимает (и решает) не только образовательные проблемы, но темы равенства полов, гендерные вопросы, сложности профессии и другие.

После посещения нашей страны он подготовил и опубликовал на своем сайте дневник наблюдений о том, что его наиболее удивило:

- Журнал с оценками – бумажный, все выставляется и записывается вручную. Недостаточны информационные технологии.

-Существует расписание проветривания классов;

- Двери в классы отрываются в коридор;

- Обед в школе отличный, ученики сами подают еду друг другу;

- Похоже любимое словосочетание учителей: «Pay attention to»/ «Обратите внимание!». Оно есть даже в учебниках!

- У каждого ученика есть мобильный телефон. Но похоже на то, что они не влияют на их поведение. Удивительно, но некоторые спрашивали, как найти меня в соцсетях.

- Зарплата учителей низкие, а родители и политики имеют большее право голоса, чем профессионалы в образовании.

В объемной статье английский «гуру» затронул тему прошлого Беларуси и подчеркнул: «На более глубоком уровне белорусский народ был задушен годами. (…) Жизнь под режимом бросила длинную тень на народ Беларуси, включая его собственный белорусский язык».

Резюмируя визит, Росс признался, что почувствовал в нашей стране себя желанным гостем. И поделился, что с оптимизмом смотрит на будущее страны и образования здесь.